Рассеянный покупатель забыл запереть камеру хранения в одном из магазинов Полоцка, этим воспользовались злоумышленники

ННВ • 17/2/20 12:36 • Крымінал

250 долларов едва не лишился полочанин, забывшей запереть камеру хранения в одном из магазинов.



Рассеянность мужчины заметила 44-летняя жительница райцентра, которая забрала оставленные ключи и отправилась домой. Там неожиданной удачей она поделилась со своим сожителем. Тот отправился в магазин и забрал рюкзак.

Дома парочка проверила его содержимое и обнаружила 290 долларов, а также банковские карты. 250 долларов злоумышленники забрали, а рюкзак с оставшимися ценностями подбросили в другую ячейку камеры хранения. Для этого мужчина даже переоделся перед вторым визитом в магазин.

Однако покупатель вскоре заметил свою оплошность и обратился в милицию. Правоохранительным органам вскоре удалось установить личность похитителей, в их отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.