Снова установлен температурный рекорд в Витебске, уже третий за февраль

• 17/2/20 16:56 • Экалогія

Февраль радует жителей Витебска весенней погодой, 17 числа синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд максимальной температуры.

В 15:00 на городской метеостанции зафиксировали, что атмосферный воздух прогрелся 7,7 °C, что на целый градус выше температуры, измеренной в этот день год назад.

В Витебске распустились крокусы. Фото Игоря Матвеева

Также температурный рекорд был побит 15 февраля, когда столбик термометра поднялся до +4,7 °C и 2 февраля, когда в Витебске было +6,6 °C. Отклонение среднемесячной температуры от нормы за первую половину февраля составило +5,6 °C.

В Витебске распустились крокусы. Фото Игоря Матвеева

Как писали «Народные новости Витебска», благодаря такой теплой погоде 8 числа на клумбах в Витебске зацвели крокусы.

Меткі: , , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 