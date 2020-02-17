Снова установлен температурный рекорд в Витебске, уже третий за февраль

Сяржук Серабро • 17/2/20 16:56 • Экалогія

Февраль радует жителей Витебска весенней погодой, 17 числа синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд максимальной температуры.



В 15:00 на городской метеостанции зафиксировали, что атмосферный воздух прогрелся 7,7 °C, что на целый градус выше температуры, измеренной в этот день год назад.

Также температурный рекорд был побит 15 февраля, когда столбик термометра поднялся до +4,7 °C и 2 февраля, когда в Витебске было +6,6 °C. Отклонение среднемесячной температуры от нормы за первую половину февраля составило +5,6 °C.

Как писали «Народные новости Витебска», благодаря такой теплой погоде 8 числа на клумбах в Витебске зацвели крокусы.