В результате пожара на улице Правды погибла 84-летняя пенсионерка

ННВ • 17/2/20 11:43 • Здарэнні

Сосед пытался спасти 84-летнюю пенсионерку, у которой загорелся диван и смог потушить пожар, но бабушка умерла в больнице.



Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Правды в Витебске пожарные получили 16 февраля в 11:03. Когда на вызов приехали спасатели, оказалось, что огонь уже потушен.

Как выяснилось, запах гари почувствовал сосед, который заглянул в квартиру на четвертом этаже через незапертую дверь и обнаружил тлеющий диван, а старушку лежащей на полу с признаками ожогов. Он залил очаг горения ведром воды и вызвал спасателей со «скорой помощью».

Пострадавшую престарелую женщину отвезли в больницу, но, не смотря на усилия медиков, она умерла от полученных ожогов. В квартире в результате пожара повреждены только диван и постельные принадлежности. Причина возгорания устанавливается, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.