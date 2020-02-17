В Витебске представили супрематический проект объемно-пространственных композиций Александра Малея

Юрый Шэпелеў • 17/2/20 21:04 • Культура

В Витебском художественном музее открылась выставка художника Александра Малея «А.Малей.Объект.Живопись».



В рамках празднования 100-летия создания творческого объединения УНОВИС в Витебском художественном музее открылся один из центральных выставочных проектов "А.Малей.Объект.Живопись" известного витебского художника и преподавателя, выпускника художественно-графического факультета Витебского государственного педагогического института им. С. М. Кирова, члена Белорусского союза художников Александра Малея.

Александр Малей является философом и теоретиком в области современного искусства, а также одним из основателей и лидером легендарного витебского творческого объединения "Квадрат", созданного на заре перестройки, в советской тогда ещё империи, в 1987 году. "Квадрат" сыграл огромную роль в возрождении истории и идей УНОВИСа, традиций авангардного искусства не только в Витебске, но и всего белорусского изобразительного искусства.

Являясь последователем идей Казимира Малевича, в своём творчестве Александр Малевич развивает форму супрематизма, преобразовывая в своих инсталляциях двухмерные квадратные композиции в трёхмерные кубические объекты. Тонко сопоставляя холсты и объекты, художник создаёт инсталляции, в которых композиционные объекты становятся объёмными и рождают новые пространственные конфигурации и возможность сквозь плоскость одного изображения видеть плоскость другого.

В основе художественной концепции проекта "А.Малей.Объект.Живопись" находится теория автора про "Обратную информацию", которая являет собой отражение восприятия мира человеком. По мнению Александра Малея мир не должен восприниматься плоско и линейно. Он всегда существует и должен восприниматься как объёмное, трёхмерное пространство.

Исходя из мировоззрения автора, человек относительно природы и Вселенной не является наблюдателем. "Видимый мир, это всего лишь проекция нашего сознания. Мир таков, каковы мы сами, с точки зрения как физического, так и духовного его восприятия. Представляя пространственную модель человека двойным пространством, мы возвращаем художественной форме духовную энергию"- утверждает Александр Малей.

На выставке "А.Малей.Объект.Живопись" представлено 28 арт-объектов. Они представляют собой объёмные инсталляции, которые отражают авторскую концепцию трёхмерного пространства.