Движение по 2-й Городокской улице перекрыто с сегодняшнего дня

ННВ • 18/2/20 15:37 • Падзеі

С 18 февраля в Витебске полностью перекрыли движение по 2-й Городокской улице, это связано с ремонтными работами на улице Титова.



Движение автомобилей и автобусов в одностороннем направлении возможно по улице Князева в направлении Ленинградской улице, а по Псковской улице — в направлении улице Титова.

Расписание движения общественного пассажирского транспорта останется без изменений, сообщили «ННВ» в горисполкоме.