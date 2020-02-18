Движение по 2-й Городокской улице перекрыто с сегодняшнего дня
С 18 февраля в Витебске полностью перекрыли движение по 2-й Городокской улице, это связано с ремонтными работами на улице Титова.
Движение автомобилей и автобусов в одностороннем направлении возможно по улице Князева в направлении Ленинградской улице, а по Псковской улице — в направлении улице Титова.
Расписание движения общественного пассажирского транспорта останется без изменений, сообщили «ННВ» в горисполкоме.
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