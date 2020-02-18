Двух пешеходов сбили в Витебске, один человек погиб

• 18/2/20 23:03 • Здарэнні

В результате двух ДТП, произошедших в Витебске вечером 18 февраля один пешеход погиб, а второй попал в больницу.

ДТП на Победы. Фото ГАИ

Смертельный наезд произошел около 20:00 на проспекте Победы недалеко от дома №5. Там 55-летний водитель «Ford Tourneo сбил внезапно вышедшего на проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину. Личность погибшего пешехода устанавливается.

ДТП на Смоленской. Фото ГАИ

Через полчаса на Смоленской улице сбили женщину. Там в районе дома №8 53-летний витеблянин на «Hyundai Santa Fe» совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку, переходившую улицу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП старушка получила травмы и была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

ДТП на Смоленской. Фото ГАИ

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