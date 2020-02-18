Двух пешеходов сбили в Витебске, один человек погиб

Іван Дзедушкін • 18/2/20 23:03 • Здарэнні

В результате двух ДТП, произошедших в Витебске вечером 18 февраля один пешеход погиб, а второй попал в больницу.



Смертельный наезд произошел около 20:00 на проспекте Победы недалеко от дома №5. Там 55-летний водитель «Ford Tourneo сбил внезапно вышедшего на проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину. Личность погибшего пешехода устанавливается.

Через полчаса на Смоленской улице сбили женщину. Там в районе дома №8 53-летний витеблянин на «Hyundai Santa Fe» совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку, переходившую улицу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП старушка получила травмы и была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.