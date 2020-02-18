Полмиллиона долларов получит Витебский облисполком на научные опыты

Сяржук Серабро • 18/2/20 14:01 • Навука

Более миллиона рублей выделяют Витебскому облисполкому для научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году.



Всего из республиканского централизованного инновационного фонда на финансирование такой деятельности в текущем году выделяется 82 731 981 рубль. Среди распорядителей этих средств — различные министерства, академия наук и оперативно-аналитический центр.

Витебский облисполком в этом списке единственный представляет местные органы власти, ему, согласно постановлению правительства, выделяется 1 036 000 рублей.