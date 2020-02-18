Пропавшего подростка третьи сутки ищут в Орше

ННВ • 18/2/20 12:19 • Здарэнні

Милиция Орши разыскивает 16-летнего Владислава Савицкого, которого последний раз видели днем 16 февраля и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Около двух часов дня подросток приехал из санатория на автостоянку вблизи ГЦК «Победа» в Орше, а после этого исчез.

На вид ребенку 16-18 лет, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые. В день исчезновения был одет красную шапку, черную куртку с красными вставками, спортивные штаны тёмно-серого цвета, спортивную кофту серого цвета икроссовки чёрного цвета с белыми вставками.

Милиция просит, если вам что-либо известно о местонахождении Владислава Свяцкого, сообщите по телефонам: 8-0216-51-88-26; 8-029-3253202 или 102.