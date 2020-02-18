Пьяный унес от магазина в Полоцке китайскую хохлатую, но собачке удалось удрать. Как она нашла хозяйку, а милиция похитителя?

Іван Дзедушкін • 18/2/20 23:36 • Здарэнні

Маленькой китайской хохлатой собачке удалось спастись от пьяного мужчины, похитившего ее от магазина в Полоцке. Как она вернулась к хозяйке, а милиция поймала злодея?



Заходя в магазин, женщина привязала питомца в тамбуре между дверями. Но выйдя с покупками, она не обнаружила собачки и сразу обратилась в милицию.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что собачку забрал изрядно выпивший мужчина. Сначала он волок ее на поводку, но животное упиралось и дальше похититель ее понес.

В какой-то момент маленькая собачка смогла вырваться от чужого и сбежать. На улице ее подобрала сердобольная женщина и написала о находке в соцсетях. На следующий день собака вернулась к хозяйке.

Впрочем, милиционеры не оставили это дело так и вышли на след похитителя. Когда к нему домой наведались люди в погонах, он так и не смог объяснить свой поступок. Вспомнил лишь, что пёсик ему очень понравился.

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки, возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба МВД.