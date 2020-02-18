Редкую летягу обнаружили в Оршанском районе, краснокнижный зверек погиб
Белку-летягу удалось зафиксировать в Оршанском районе, до сих пор этот вид, занесенный в Красную книгу Беларуси, регистрировался только в Лиозненском районе.
Об обнаружении летяги в еще одном районе Витебской области сообщил телеграм-канал «Ахова птушак Бацькаўшчыны». К сожалению зверька нашли погибшим.
В XIX веку летяга встречалась в Беларуси повсеместно, но уже перед Второй мировой войной фиксировалась только в Витебской и Могилевской областях, а последнее время — лишь в Оршанском районе.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: