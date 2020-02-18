Уснувшую компанию из 3 человек спасли из горящей квартиры в Шумилно, также пришлось эвакуировать 7 соседей

ННВ • 18/2/20 12:04 • Здарэнні

Двух мужчин и женщину спасли пожарные из горящей квартиры в Шумилино, также эвакуировали 7 соседей, в том числе — 4 детей.



Пожар произошел 17 февраля, в 15:00 пожарным поступило сообщение о том, что загорелась одна из квартир в двухэтажном многоквартирном доме на Ленинской улице в райцентре. Приехавшие на вызов подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире на первом этаже.

Перед пожаром к 65-летнему хозяину в гости пришли 54-летний мужчина и 45-летняя женщина – оба безработные. Всех троих звено газодымозащитной службы нашло спящими в комнате. Их удалось растолкать и вывести из задымленной зоны в безопасное место. Кроме того, из-за сильного задымления из квартир второго этажа пришлось эвакуировать 7 человек, из них 4 ребенка.

Огнем в комнате уничтожена кровать, постельные принадлежности, закопчены потолок и стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается МЧС.