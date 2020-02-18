В Витебске арестовали «BMW» водителя, которого поймали с поддельными правами

Іван Дзедушкін • 18/2/20 21:34 • Здарэнні

Водителя с поддельными правами задержали в Витебске, его «BMW» инспектор ГАИ остановил на улице Петруся Бровки.



Мужчина предъявил сотрудникам Госавтоинспекции водительское удостоверение, при проверке которого у них возникли сомнения в его подлинности. При этом талон к водительскому удостоверению был на имя другого человека, что позволило сопоставить данные и установить личность водителя.

Автомобилиста отвезли в больницу, но там водитель «BMW» наотрез отказался проходить экспертизу. В результате его доставили в Октябрьский РОВД, где составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.16 и части 2 статьи 18.19 КоАП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На автомобиль нарушителя наложили арест и поместили его на охраняемую стоянку.