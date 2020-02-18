В Витебске арестовали «BMW» водителя, которого поймали с поддельными правами
Водителя с поддельными правами задержали в Витебске, его «BMW» инспектор ГАИ остановил на улице Петруся Бровки.
Мужчина предъявил сотрудникам Госавтоинспекции водительское удостоверение, при проверке которого у них возникли сомнения в его подлинности. При этом талон к водительскому удостоверению был на имя другого человека, что позволило сопоставить данные и установить личность водителя.
Автомобилиста отвезли в больницу, но там водитель «BMW» наотрез отказался проходить экспертизу. В результате его доставили в Октябрьский РОВД, где составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.16 и части 2 статьи 18.19 КоАП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
На автомобиль нарушителя наложили арест и поместили его на охраняемую стоянку.
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