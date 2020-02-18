Водителя, сбившего девушку и скрывшегося с места ДТП, разыскивают в Витебске

Іван Дзедушкін • 18/2/20 13:33 • Здарэнні

20-летнюю девушку, переходившую проспект Фрунзе в районе дома №16, сбил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.



Наезд произошел 11 февраля в 23:38, девушка находилась на пешеходном переходе, светофоры в это время уже были переведены в режим желтого мигания.

ГАИ просит очевидцев ДТП или граждан, располагающих какой-либо информацией об этом происшествии, сообщить информацию в дежурную часть по телефонам: 8-0212-48-78-12, 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).