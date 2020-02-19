Подростки, заживо похоронившие жителя Полоцка, проведут за решеткой 13 и 14 лет

Іван Дзедушкін • 19/2/20 13:30 • Крымінал

Вступил в законную силу приговор двум молодым людям из Полоцка, которые заживо закопали парня, с которым выпивали. Их признали виновными в жестоком убийстве и разбое.



Кровавая трагедия разыгралась в одном из частных подворий Полоцка в ночь с 21 на 22 апреля. К 26-летнему парню, который жил с матерью, приехали трое местных жителей — 16-ти и 17-ти и 20-ти лет. Молодые люди устроили застолье во дворе дома.

Потом они избили принимавшего их парня и закопали во дворе его же дома. Как позже установят эксперты, молодой человек умер от закрытия дыхательных путей грунтом и открытой черепно-мозговой травмы, что свидетельствует о том, что жертва была жива, когда убийцы ее закапывали. На теле жертвы насчитали следы не менее чем от 21 удара.

Мотивом преступления суд посчитал завладение имуществом и деньгами убитого и его матери. После убийства молодые люди забрали какие-то вещи и скрылись.

Вскоре двое подростков были задержаны в Беларуси, а их взрослый подельник — в России. Пока осудили только двоих младших членов компании, а в отношении третьего дело выделено в отдельное производство.

На момент суда старшему из двух подростков исполнилось 18 лет, его приговорили к 14 годам лишения свободы, сидеть он будет в исправительной колонии. Несовершеннолетний убийца получил 13 лет лишения свободы, отбывать наказание он начнет в воспитательной колонии. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.