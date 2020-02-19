Славянский базар в Витебске 2020. Программа и афиша концертов
Программа XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Праграма XXIX міжнароднага фестываля мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».
Program of XXIX International Festival of Arts «Slavianski Bazaar in Vitebsk».
14 июля, вторник
22:00 «Увертюра к фестивалю: рок на все времена»
Летний амфитеатр
«ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», группы «НОГУ СВЕЛО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», «КРАМБАМБУЛЯ»
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
15 июля, среда
22:00 Филипп Киркоров
Летний амфитеатр
Шоу #Цвет Настроения 6+
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 7 сектор – 70.00 рублей,
- 8 сектор – 45.00 рублей.
16 июля, четверг
20:30 Торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский Базар В Витебске»
Летний амфитеатр
Филипп КИРКОРОВ, Игорь БУТМАН, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Максим АВЕРИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, ВИТАС и Сергей ПОЛУНИН, Михаил НОЖКИН, Инна Маликова и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Анна СЕМЕНОВИЧ, Родион ГАЗМАНОВ, Митя ФОМИН, Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ», группа «VASILIEV GROOVE», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ», мужской хор Спасо-Преображенского собора Валаамской обители (Россия),
Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, ГЕРМАН, Елена СПИРИДОВИЧ, Алексей ГРОСС, Илья СИЛЬЧУКОВ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», группы «LITESOUND», «МALINOVKA.BY SPAMASH», ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске (Беларусь),
Николай ГНАТЮК, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Арина ДОМСКИ, Влад СЫТНИК, Оксана АНТОНЮК, группа «АВИАТОР» (Украина),
Адильхан МАКИН (Казахстан), HOVIG (Кипр), Интарс БУСУЛИС (Латвия), кроссовер-группа «BRIO SONORES» (Молдова), Ладислав БУБНАР (Словакия), другие.
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей,
- 7 сектор – 150.00 рублей,
- 8 сектор – 60.00 рублей.
17 июля, пятница
22:00 Союзное государство приглашает…
Летний амфитеатр
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 40.00 рублей,
- 7 сектор – 45.00 рублей,
- 8 сектор – 25.00 рублей
> ночь с 17 на 18 июля
01:30 «Золотой хит»
Летний амфитеатр
Алексей ГЛЫЗИН, ВИТАС, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «КРАСКИ» (Оксана КОВАЛЕВСКАЯ), «140 УДАРОВ В МИНУТУ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Беруте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Николай ГНАТЮК (Украина) и другие.
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 7 сектор – 70.00 рублей,
- 8 сектор – 45.00 рублей.
18 июля, суббота
20:00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ».
Летний амфитеатр
Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении оркестра
Второе отделение: Дмитрий МАЛИКОВ
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 15.00*, 30.00, 35.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 45.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 15.00, 30.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 30.00 рублей,
- 7 сектор – 30.00 рублей,
- 8 сектор – 20.00 рублей.
ночь с 18 на 19 июля
01:30 «Звёзды «Евровидения»
Летний амфитеатр
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 7 сектор – 70.00 рублей,
- 8 сектор – 45.00 рублей.
19 июля, воскресенье
20:00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ»
Летний амфитеатр
Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1».
Второе отделение: Томас АНДЕРС.
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 20.00*, 35.00, 45.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 55.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
- 7 сектор – 35.00 рублей,
- 8 сектор – 20.00 рублей.
ночь с 18 на 19 июля
**01:30 «В ритмах лета» **
Летний амфитеатр
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 45.00, 55.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 40.00 рублей,
- 7 сектор – 45.00 рублей,
- 8 сектор – 25.00 рублей.
20 июля, понедельник
20:00 Валерий Меладзе
Летний амфитеатр
Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND».
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 55.00 рублей,
- 7 сектор – 60.00 рублей,
- 8 сектор – 30.00 рублей.
20 июля, понедельник
18:00 Валерий Меладзе
Летний амфитеатр
Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND».
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 55.00 рублей,
- 7 сектор – 60.00 рублей,
- 8 сектор – 30.00 рублей.
22:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XXIX Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»
Летний амфитеатр
ЛОЛИТА, Валерий МЕЛАДЗЕ и Альбина ДЖАНАБАЕВА, Олег ГАЗМАНОВ, Дмитрий МАЛИКОВ, Мариам МЕРАБОВА, BAHH TEE, группы «ВИА Гра», «MBAND», «МОЯ МИШЕЛЬ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия),
Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ, Денис ДУДИНСКИЙ, Катерина РАЕЦКАЯ, Андрей МАКАЁНОК, проект «VAL» (Беларусь),
Тина КАРОЛЬ (Украина),
Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии «АРСИАНИ» (Грузия), Alekss SILVERS (Латвия), другие.
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 55.00*, 80.00, 95.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,
- 7 сектор – 85.00 рублей,
- 8 сектор – 50.00 рублей.
21 июля, вторник
18:00 КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН
Летний амфитеатр
«СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ», «БОРЦЫ. СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», «НАТЕ», «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ», «ДОКТОР ХАУСС»
с участием команды «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ»
Цена билетов:
- 1, 4 сектор – 35.00, 45.00 рублей,
- 2, 3 сектор – 55.00 рублей,
- 5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей,
- 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
- 7 сектор – 35.00 рублей,
- 8 сектор – 20.00 рублей.
23:00 Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ»
Летний амфитеатр
Цена билетов:
+1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,
+ 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
+ 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,
+ 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
+ 7 сектор – 70.00 рублей,
+ 8 сектор – 45.00 рублей.
Продажа билетов на эти концерты начинается с 21 февраля!
План (схема) летнего амфитеатра «Славянского базара в Витебске», с номерами секторов и рядов.
Купить билеты на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»:
Концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1, тел.: +375-212-62-65-91)
ПН-CБ< 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
ВС 10:00-18:00
Пл. Свободы (подземный переход «Летний амфитеатр – ТРК «Марко-сити», тел.: + 375 212 35-91-25)
ПН-ВС 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Пл. Победы (подземный переход, тел.: +375-212-27-23-39)
СP-BC 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
ПН-ВТ – выходной
Выставочный зал «Духовской круглик» (пр-т Фрунзе, 13А/1 ,тел.: +375-212-35-81-39)
СP-BC 10:00-18:00
ПН-BT – выходной
Ледовый дворец (пр-т Строителей, 23)
СP-BC 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
ПН-BT – выходной
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