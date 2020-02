Славянский базар в Витебске 2020. Программа и афиша концертов

ННВ • 19/2/20 15:49 • Культура

Программа XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Праграма XXIX міжнароднага фестываля мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».

Program of XXIX International Festival of Arts «Slavianski Bazaar in Vitebsk».





14 июля, вторник

22:00 «Увертюра к фестивалю: рок на все времена»

Летний амфитеатр

«ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», группы «НОГУ СВЕЛО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», «КРАМБАМБУЛЯ»

Цена билетов:

1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей,

2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,

6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

15 июля, среда

22:00 Филипп Киркоров

Летний амфитеатр

Шоу #Цвет Настроения 6+

Цена билетов:

1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей,

2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,

6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей,

8 сектор – 45.00 рублей.

16 июля, четверг

20:30 Торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский Базар В Витебске»

Летний амфитеатр

Филипп КИРКОРОВ, Игорь БУТМАН, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Максим АВЕРИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, ВИТАС и Сергей ПОЛУНИН, Михаил НОЖКИН, Инна Маликова и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Анна СЕМЕНОВИЧ, Родион ГАЗМАНОВ, Митя ФОМИН, Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ», группа «VASILIEV GROOVE», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ», мужской хор Спасо-Преображенского собора Валаамской обители (Россия),

Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, ГЕРМАН, Елена СПИРИДОВИЧ, Алексей ГРОСС, Илья СИЛЬЧУКОВ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», группы «LITESOUND», «МALINOVKA.BY SPAMASH», ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске (Беларусь),

Николай ГНАТЮК, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Арина ДОМСКИ, Влад СЫТНИК, Оксана АНТОНЮК, группа «АВИАТОР» (Украина),

Адильхан МАКИН (Казахстан), HOVIG (Кипр), Интарс БУСУЛИС (Латвия), кроссовер-группа «BRIO SONORES» (Молдова), Ладислав БУБНАР (Словакия), другие.

Цена билетов:

1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей,

2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей,

5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей,

6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей,

7 сектор – 150.00 рублей,

8 сектор – 60.00 рублей.

17 июля, пятница

22:00 Союзное государство приглашает…

Летний амфитеатр

Цена билетов:

1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей,

2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей,

6, 9 сектор – 40.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей,

8 сектор – 25.00 рублей

> ночь с 17 на 18 июля

01:30 «Золотой хит»

Летний амфитеатр

Алексей ГЛЫЗИН, ВИТАС, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «КРАСКИ» (Оксана КОВАЛЕВСКАЯ), «140 УДАРОВ В МИНУТУ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Беруте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Николай ГНАТЮК (Украина) и другие.

Цена билетов:

1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,

2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,

6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей,

8 сектор – 45.00 рублей.

18 июля, суббота

20:00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ».

Летний амфитеатр

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении оркестра

Второе отделение: Дмитрий МАЛИКОВ

Цена билетов:

1, 4 сектор – 15.00*, 30.00, 35.00 рублей,

2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 15.00, 30.00 рублей,

6, 9 сектор – 30.00 рублей,

7 сектор – 30.00 рублей,

8 сектор – 20.00 рублей.

ночь с 18 на 19 июля

01:30 «Звёзды «Евровидения»

Летний амфитеатр

Цена билетов:

1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,

2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,

6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей,

8 сектор – 45.00 рублей.

19 июля, воскресенье

20:00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ»

Летний амфитеатр

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1».

Второе отделение: Томас АНДЕРС.

Цена билетов:

1, 4 сектор – 20.00*, 35.00, 45.00 рублей,

2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей,

6, 9 сектор – 35.00 рублей,

7 сектор – 35.00 рублей,

8 сектор – 20.00 рублей.

**01:30 «В ритмах лета» **

Летний амфитеатр

Цена билетов:

1, 4 сектор – 45.00, 55.00 рублей,

2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей,

6, 9 сектор – 40.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей,

8 сектор – 25.00 рублей.

20 июля, понедельник

20:00 Валерий Меладзе

Летний амфитеатр

Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND».

Цена билетов:

1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей,

2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей,

6, 9 сектор – 55.00 рублей,

7 сектор – 60.00 рублей,

8 сектор – 30.00 рублей.

22:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XXIX Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

Летний амфитеатр

ЛОЛИТА, Валерий МЕЛАДЗЕ и Альбина ДЖАНАБАЕВА, Олег ГАЗМАНОВ, Дмитрий МАЛИКОВ, Мариам МЕРАБОВА, BAHH TEE, группы «ВИА Гра», «MBAND», «МОЯ МИШЕЛЬ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия),

Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ, Денис ДУДИНСКИЙ, Катерина РАЕЦКАЯ, Андрей МАКАЁНОК, проект «VAL» (Беларусь),

Тина КАРОЛЬ (Украина),

Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии «АРСИАНИ» (Грузия), Alekss SILVERS (Латвия), другие.

Цена билетов:

1, 4 сектор – 55.00*, 80.00, 95.00 рублей,

2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей,

5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей,

6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,

7 сектор – 85.00 рублей,

8 сектор – 50.00 рублей.

21 июля, вторник

18:00 КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН

Летний амфитеатр

«СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ», «БОРЦЫ. СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», «НАТЕ», «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ», «ДОКТОР ХАУСС»

с участием команды «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ»

Цена билетов:

1, 4 сектор – 35.00, 45.00 рублей,

2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей,

6, 9 сектор – 35.00 рублей,

7 сектор – 35.00 рублей,

8 сектор – 20.00 рублей. 23:00 Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ»

Летний амфитеатр

Цена билетов:

+1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей,

+ 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

+ 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей,

+ 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

+ 7 сектор – 70.00 рублей,

+ 8 сектор – 45.00 рублей.

Продажа билетов на эти концерты начинается с 21 февраля!

План (схема) летнего амфитеатра «Славянского базара в Витебске», с номерами секторов и рядов.



Купить билеты на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»:

Концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1, тел.: +375-212-62-65-91)

ПН-CБ< 10:00-19:00, обед 14:00-15:00

ВС 10:00-18:00

Пл. Свободы (подземный переход «Летний амфитеатр – ТРК «Марко-сити», тел.: + 375 212 35-91-25)

ПН-ВС 10:00-19:00, обед 14:00-15:00

Пл. Победы (подземный переход, тел.: +375-212-27-23-39)

СP-BC 10:00-19:00, обед 14:00-15:00

ПН-ВТ – выходной

Выставочный зал «Духовской круглик» (пр-т Фрунзе, 13А/1 ,тел.: +375-212-35-81-39)

СP-BC 10:00-18:00

ПН-BT – выходной

Ледовый дворец (пр-т Строителей, 23)

СP-BC 10:00-19:00, обед 14:00-15:00

ПН-BT – выходной