Снова побит рекорд температуры в Витебске

Сяржук Серабро • 19/2/20 12:44 • Здарэнні

Два дня подряд стояла рекордно теплая погода в Витебске, 17 и 18 февраля столбик термометра подымался до +8,3 °C.



Таким образом, 17 февраля был побит суточный рекорд в +4,9 °C, установленный в 2002 году, а 18 февраля — рекорд 1995 года, когда воздух прогрелся д0 +3,8 °C.

На сегодняшний день среднемесячная температура уже превышает норму на +6,2 °C. Если такая теплая погода сохранится до конца месяца, то вполне вероятно, что будет побит абсолютный рекорд максимума температуры для февраля, установленный 25 числа в 1990 году — +10,9 °C.