В России освободили из заключения священника, вербовавшего в Витебске проституток — в прошлом году его отправили досиживать срок на родину

Сяржук Серабро • 19/2/20 16:29 • Рэлігія

В России освободили из заключения Николая Киреева, которого в Витебске приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за сутенерство.



О том, что российский священник, осужденный в Беларуси каким-то образом оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи, сообщила пресс-служба Выборгской епархии РПЦ. В этой информации сообщается, что священнику, цитируем, были предъявлены ложные обвинения.

Напомним, что иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николай Киреев судом Железнодорожного района был признан виновным в попытке вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух девушек для занятия проституцией. Его осудили на 5 с половиной лет лишения свободы, апелляция священника была отклонена областным судом, приговор вступил в силу 30 января 2018 года.

13 августа прошлого года в связи с амнистией срок наказания Кирееву уменьшили на один год, а 22 августа его перевезли в Россию досиживать положенное, об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

На свободу Николай Киреев вышел 30 января. Получается, что он, с момента задержания в Витебске в 2017 году, отсидел только 2,5 года.

Священник и его семья, а также духовенство и прихожане Петропавловского храма поселка имени Морозова выразили благодарность за его поддержку Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и правящему архиерею Выборгской епархии епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию. Сейчас Киреев находится на лечении.