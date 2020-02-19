В Витебске задержали россиянина с пистолетом ТТ, он планировал преступление. Оперативное видео

Іван Дзедушкін • 19/2/20 15:12 • Крымінал

51-летний гражданин России был задержан в Витебске 18 февраля по подозрению в незаконном обороте оружия.



Россиянина, который незаконно приобрел и хранил у себя пистолет «Тульский Токарев» задержали сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси, при силовой поддержке бойцов ОМОН.

Оружие мужчина планировал использовать его для совершения преступлений. Задержанный гражданин РФ ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.