Арт-проект “Формат” в честь 100-летия “УНОВИС” представили в Витебске

Юрый Шэпелеў • 20/2/20 16:58 • Культура

В Витебском художественном музее открылся арт-проект продолжателей традиций послереволюционного искусства «Формат».



Арт-проект "Формат" проходит в рамках празднования 100-летнего юбилея УНОВИС, созданного в 1920 году в Витебске Казимиром Малевичем. Проект организован УК "Витебский областной краеведческий музей" совместно с Витебской областной организацией ООО "Белорусский союз художников". Арт-проект "Формат" был заявлен как одно из ведущих республиканских мероприятий в культуре Республики Беларусь в программе празднования серий столетних юбилеев, относящихся к витебской художественной школе. Впервые проект представили гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2017 году.

В основу концепции проекта поставлена цифра "100". 100 лет - как точка отсчёта: 100-летие, поделившей время на "до" и "после" Октябрьской революции; 100-летие знаменитого призыва Марка Шагала, известного как "Письмо из Витебска" и гласившего — "Революционеров-художников!Столичных в провинцию!К нам!", побудившего к приезду в Витебск будущих преподавателей ВНХУ К.Малевича, М.Добужинского, В.Ермолаевой, Л.Лисицкого и других выдающихся художников; 100-летие со дня основания Витебского народного художественного училища(ВНХУ) под руководством Марка Шагала; 100-летие создания творческого объединения "Утвердители нового искусства" (УНОВИС). Все эти события стали глобальными явлениями как в общественной жизни Витебска, так и в мировом искусстве.

Как пишет искусствовед Александра Шатских: "Имя Витебска приобрело известность благодаря полотнам Марка Шагала. Однако не только искусством великого живописца одарил Витебск мир. Особой насыщенностью и богатством отличалась интеллектуальная и художественная жизнь города в послереволюционные годы; многое из того, что было наработано и создано тогда, вошло ныне в золотой фонд отечественного и общечеловеческого духовного достояния. Именно Витебску выпал жребий стать ареной для деятельности выдающихся личностей двадцатого столетия. Сосредоточение блистательных умов и талантов в одном месте и в одно время привело к возникновению в Витебске духовной атмосферы высокого потенциала".

Проект «Формат» создан для того, что бы окунуться в события 100-летней давности, происходившие в Витебске. Это оценка и переосмысление значимости их для формирования Витебской художественной школы, одной из самых прославленных в мировом искусстве, и влияния на мировой художественный процесс. Выставка дает возможность ощутить трансформацию в мироощущении художников, которая произошла в Витебске за сто лет существования знаменитой школы.

Все работы, представленные в экспозиции объединяет общая идея, а именно чувство сопричастности к витебской художественной школе, стиль, жанр, форма выражения при этом, ничем не ограничивается. Как символизирующие "Чёрный квадрат" Малевича все полотна представляют собой именно квадраты размером 100х100 или 50х50. Всего для проекта "Формат" 50 художников из Витебска, Минска, Бреста, Верхнедвинска, Орши, Кричева, Шарковщины и один белорус из Италии передали 100 работ. Кураторами выставки выступили Ольга Акуневич и Светлана Баранковская.