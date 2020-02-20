Недостоверной назвали информацию об оправдании священника-сутенера в Ленинградском облсуде, ее распространила Выборгская епархия РПЦ

Сяржук Серабро • 20/2/20 19:56 • Рэлігія

Оправдательный приговор в отношении осужденного в Беларуси за сутенерство православного иерея Николая Киреева не выносился, заявляют в Ленинградском областном суде Российской Федерации.



Напомним, что накануне на сайте Выборгской епархии Русской Православной Церкви появилось сообщение, что священник, приговоренный в Витебске за попытку вывести в Санкт-Петербург двух девушек для занятия проституцией к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, оправдан этим судом. А обвинения, выдвинутые против иерея храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николая Анатольевича Киреева в Беларуси, названы ложными.

В российской автоматизированной системе «Правосудие» содержится информация, что 30 января в Ленинградском областном суде было отменено решение Всеволжского городского суда в отношении Киреева. Но самого решения суда первой инстанции нет.

Согласно той же базе данных, приговор белорусского суда в отношении российского гражданина Николая Киреева был признан Всеволжским городским судом еще 27 декабря 2018 года.

Однако, это решение было обжаловано в вышестоящий суд 24 декабря 2019 года, после того, как осужденного Киреева переправили в Россию, досижевать до конца срок.

В результате апелляционным постановлением Ленинградского областного суда от 30 января 2020 года было постановление суда первой инстанции было отменено, цитируем, в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации. В итоге в признании и исполнении приговора Республики Беларусь в отношении Киреева Николая Анатольевича на территории Российской Федерации отказано.

При этом в официальном сообщении Ленинградского облсуда говорится, что оправдательный приговор в отношении священника не выносился. А информация об оправдании Киреева названа недостоверной и полученной от неизвестного источника.