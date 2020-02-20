Необычная остановка-зонтик появилась в Дубровно
Остановочный павильон в виде зонта установили в Дубровно.
Необычная остановка общественного транспорта появилась в райцентре на улице Никандровой. Каркас сделан из металла, а на нем закреплены листы разноцветного поликарбоната.
Разрабатывали, изготавливали и монтировали новую остановку работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник». Новый красочный павильон установлен неподалеку от средней школы №1, коммунальщики надеются, что он понравится школьникам, сообщает газета «Дняпроўская праўда».
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