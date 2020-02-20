Рыбак провалился под лед на озере Черствяды, как ему удалось спастись?

ННВ • 20/2/20 14:53 • Здарэнні

Житель Новополоцка едва не погиб из-за любви к зимней рыбалке, он провалился под лед на озере Черствяды в Ушачском районе. Спастись рыбак смог благодаря надувной лодке.



29-летний парень рыбачил недалеко от деревни Апанасковичи. Понимая опасность выход на тонкий лед, рыбак прихватил с собой резиновую лодку. Он уже возвращался с рыбалки, когда в 50 метрах от берега провалился в полынью.

Парень смог ухватиться за лодку, а также добраться до телефона. Он позвонил маме, а та направила к нему спасателей. До их приезда рыбак находился в ледяной воде и держался за лодку.

Сотрудники МЧС вытащили новополочанина и отогревали его до приезда скорой. Из-за приличного времени, проведенного мужчиной в воде, его пришлось госпитализировать с диагнозом «общее переохлаждение организма», сообщает газета «Патрыёт».