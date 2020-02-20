Такого еще не было: мать-и-мачеха уже цветет в Витебске. Фотофакт
Февраль едва перевалил за середину, а в Витебске уже распускаются медоносы — корреспондент «ННВ» заметил цветущую мать-и-мачеху.
Несколько дней в Витебске стоит необычайно теплая для февраля погода, даже ночью столбик термометра редко опускается ниже нуля. Это не могло не сказаться на фенологических явлениях, в то числе первоцветы распускаются гораздо раньше обычного срока.
В Беларуси мать-и-мачеха, которая по-белорусски называется «падбел» цветет в апреле-мае. Благодаря этому она является не только популярным лекарственным растением, но и одним из первых медоносов, с которого могут взять нектар перезимовавшие пчелы. Впрочем, сообщений об облетах пчелиных семей редакции пока не поступало.
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