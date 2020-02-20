Такого еще не было: мать-и-мачеха уже цветет в Витебске. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 20/2/20 20:26 • Экалогія

Февраль едва перевалил за середину, а в Витебске уже распускаются медоносы — корреспондент «ННВ» заметил цветущую мать-и-мачеху.



Несколько дней в Витебске стоит необычайно теплая для февраля погода, даже ночью столбик термометра редко опускается ниже нуля. Это не могло не сказаться на фенологических явлениях, в то числе первоцветы распускаются гораздо раньше обычного срока.

В Беларуси мать-и-мачеха, которая по-белорусски называется «падбел» цветет в апреле-мае. Благодаря этому она является не только популярным лекарственным растением, но и одним из первых медоносов, с которого могут взять нектар перезимовавшие пчелы. Впрочем, сообщений об облетах пчелиных семей редакции пока не поступало.