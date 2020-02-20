Зачем эхо войны вздымщику живицы? Снаряды, гранту и взрыватели нашли у жителя Полоцка

Іван Дзедушкін • 20/2/20 13:21 • Здарэнні

Склад боеприпасов обнаружил один из участковых Полоцкого РОВД, взрывоопасные предметы и составные части оружия хранил в квартире и деревенском доме житель райцентра.



Склад был выявлен 18 февраля в ходе отработки одного из административных участков Полоцка. После сообщения участкового в квартиру 31-летнего мужчины прибыла следственно оперативная группа.

В ходе обыска были изъяты: 2 артиллерийских взрывателя, ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1, корпус артиллерийского снаряда калибра 76 миллиметров, части корпуса противотанковых мин, составляющие части магазина немецкого пистолета-пулемета MP40 и советского пистолета-пулемета системы Шпагина, хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части различных винтовок.

Когда же милиционеры обыскали частный дом в одной из деревень Полоцкого района, там они нашли минометную мину калибра 81 миллиметр, артиллерийский снаряд калибра 37 миллиметров, 2 артиллерийских взрывателя, 25 патронов различного калибра и охотничье ружье.

Все обнаруженные артефакты, кроме дробовика, относятся к периоду Второй мировой войны. Мужчина рассказал милиционерам, что боеприпасы и запчасти от оружия он нашел в лесу, работая вздымщиком живицы на одном из предприятий Полоцка. Он уверяет, что собирался сдать металл заготовщикам вторсырья.

Обнаруженные у полочанина взрывоопасные предметы уничтожили специалисты саперно-пиротехнической группой войсковой части 5530 ВВ МВД. А в отношении вздымщика возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.