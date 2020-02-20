Загорание на «Нафтане», повреждено оборудование газового компрессора

ННВ • 20/2/20 13:52 • Здарэнні

Вечером 19 февраля загорелась упаковочная пленка компрессора на территории завода «Нафтан» в Новоплоцке.



В 19:20 пожарным поступило сообщение об обнаружении признаков термического воздействия на оборудование компрессора в одноэтажном здании газовой компрессорной построенной в 1974 году, и находящейся на реконструкции с 2018 года.

Компрессорная относится к технологической установке «Гидроочистка №3» на территории промышленной зоны ОАО «Нафтан». В результате загорания упаковочной пленки было незначительно повреждено оборудование газового компрессора, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавших в результате возгорания нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.