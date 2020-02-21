Четыре дня рекордных дня — в Витебске стоит необычайно теплая температура

Сяржук Серабро • 21/2/20 0:15 • Экалогія

Четыре температурных рекорда побиты за последние дни в Витебске, 20 февраля отмечена температура в +8,5 °C.



Как сообщали «Народные новости Витебска», суточные температурные рекорды были побиты в нашем городе 17 и 18 числа. На следующий день похолодало, но столбик термометра все же пересек рекордную отметку.

19 февраля на метеостанции в Витебске отметили максимальную температуру в +5,5 °C, что на полградуса выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1961 году.

А 20 февраля атмосферный воздух в областном центре прогрелся гораздо сильнее и чуть не в два раза побил прошлый рекорд: в 2017 году в этот день было +4,4 °C, а в 2020 — уже +8,5 °C.

Столь теплая температура способствует аномально раннему пробуждению растений после зимнего состояния покоя. Например, в Витебске уже распустились цветы на мать-и-мачехи, которая обычно в наших широтах зацветает только в апреле.