Контрабандные лекарства на 418 000 долларов задержала Витебская таможня

ННВ • 21/2/20 9:18 • Эканоміка

Партию дорогостоящих лекарств, не указанных в сопроводительных документах, обнаружили в фуре, въезжавшей в Беларусь из Латвии.



При таможенном досмотре на пункте пропуска «Урбаны» оказалось, что помимо задекларированных лекарств на 219 000 долларов США, в грузовм отсеке находятся еще 611 коробок лекарственных средств, не указанных в товаросопроводительных документах.

На обнаруженный товар документы таможенникам не предоставили. Таким образом, перевозчиком не была задекларирована партия лекарств общей стоимостью более 418 000 долларов США.

Таможня начала административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 50 базовых величин на водителя-экспедитора, и до 30% от стоимости предмета административного правонарушения на фирму-перевозчика, сообщает пресс-служба Витебской таможни.