Обиженный пассажир гнался на такси за маршруткой, чтобы набить лицо водителю, проехавшему мимо остановки

Іван Дзедушкін • 21/2/20 14:29 • Здарэнні

Жителя Витебского района, побившего водителя проехавшей мимо маршрутки, обвиняют не только в хулиганстве, но и в хранении наркотиков.



Эта история случилась в начале зимы. Вечером 4 декабря 49-летний мужчина на остановке ожидал транспорт, чтобы уехать из областного центра в свою деревню. К его разочарованию маршрутное такси проехало мимо павильона, как позже выяснится этого остановочного пункта не было в маршрутном листе.

Несостоявшийся пассажир решил наказать проехавшего мимо маршрутчика. Он вызвал такси, обогнал маршрутку и стал на следующей остановке. Когда микроавтобус остановился, сельчанин зашел в него, ударил водителя в лицо и вышел назад.

Водитель маршрутного такси позвонил в милицию и сообщил о нападении. Милиционерам удалось оперативно задержать нападавшего, на допросе свой импульсивный поступок он объяснил злостью и обидой на шофера, не подобравшего его.

Дома у сельчанина сделали обыск и нашли более трех грамм марихуаны. В результате он обвиняется не только по части 1 статьи 339 УК (хулиганство), но и по части 1 статьи 328 УК (хранение без цели сбыта наркотических веществ). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.