Школьниц, выследивших педофила, наградила витебская милиция

• 21/2/20 15:25 • Грамадства

Награды за проявленное гражданское мужество получили школьницы из Полоцка, сумевшие выследить педофила, а также все остальные, кто пришел на помощь правоохранителям.

Об этой истории «ННВ» уже рассказывали, три восьмиклассницы — Злата Дягель, Милена Орел и Диана Сачек — гуляли по берегу Полоты и увидели в кустах мужчину с полуобнаженной девочкой на коленях. Заметив внимание школьниц мужчина попытался скрыться, однако девочки вызвали на подмогу мальчишек из своей школы и проследили за злоумышленником.

Один из школьников позвонил своему отцу и попросил вызвать милицию. При этом дети все время сообщали о том, куда движутся. В результате подозрительного мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Позже, когда на экспертизу ДНК отправили его анализы, оказалось что он причастен к совершению насильственных действий в отношении малолетней в Минском районе в 2017 году. Педофил уже осужден и находится в заключении.

В Витебске наградили лауреатов акции «Гражданское мужество». Фото УВД Витебского облисполкома

Кроме того лауреатами премии «Гражданское мужество» стали другие неравнодушные жители Витебщины. Например, школьник Евгений Гайко, помогший задержать грабителя, напавшего на женщину, и бывший спецназовец Андрей Карпов, обезоруживший вооруженного пистолетом россиянина, напавшего на пономоря Свято-Успенского собора.

Кстати, и Гайко, и Карпов участвуют в голосовании «ННВ» на звание «Человека года Витебска», до окончания которого осталось пару дней.

Хто павінен стаць Чалавекам года Віцебска-2019?

Вынікі

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