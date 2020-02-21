Школьниц, выследивших педофила, наградила витебская милиция

Сяржук Серабро • 21/2/20 15:25 • Грамадства

Награды за проявленное гражданское мужество получили школьницы из Полоцка, сумевшие выследить педофила, а также все остальные, кто пришел на помощь правоохранителям.



Об этой истории «ННВ» уже рассказывали, три восьмиклассницы — Злата Дягель, Милена Орел и Диана Сачек — гуляли по берегу Полоты и увидели в кустах мужчину с полуобнаженной девочкой на коленях. Заметив внимание школьниц мужчина попытался скрыться, однако девочки вызвали на подмогу мальчишек из своей школы и проследили за злоумышленником.

Один из школьников позвонил своему отцу и попросил вызвать милицию. При этом дети все время сообщали о том, куда движутся. В результате подозрительного мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Позже, когда на экспертизу ДНК отправили его анализы, оказалось что он причастен к совершению насильственных действий в отношении малолетней в Минском районе в 2017 году. Педофил уже осужден и находится в заключении.

Кроме того лауреатами премии «Гражданское мужество» стали другие неравнодушные жители Витебщины. Например, школьник Евгений Гайко, помогший задержать грабителя, напавшего на женщину, и бывший спецназовец Андрей Карпов, обезоруживший вооруженного пистолетом россиянина, напавшего на пономоря Свято-Успенского собора.

Кстати, и Гайко, и Карпов участвуют в голосовании «ННВ» на звание «Человека года Витебска», до окончания которого осталось пару дней.

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