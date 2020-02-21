Вещество, похожее на ртуть, обнаружила в сигаретах жительница Оршанского района
Шарики вещества с металлическим блеском, похожего на ртуть, обнаружила сегодня жительница деревни Бабиничи в сигаретах.
Она обратилась за помощью к спасателям. Домой к женщине сразу направили подразделения МЧС. Спасатели провели в помещении замеры с помощью газоанализатора, содержания паров ртути в воздухе прибор не показал, сообщается пресс-службой МЧС.
Емкость с подозрительными сигаретами у сельчанки забрали, временно она на хранении в подразделении МЧС.
Ртуть в сигаретах неоднократно обнаруживали в различных городах России, а конце прошлого года это вещество обнаружили в сигаретах в Крыму, который с 2014 года контролируется Российской Федерацией.
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