Из-за паров ртути в доме шесть детей и их мать попали в больницу — это знакомые жительницы Бабинич, нашедшей ртуть в сигаретах

Іван Дзедушкін • 22/2/20 14:19 • Здароўе

МЧС подтвердило обнаружение ртути в сигаретах жительницей деревни Бабиничи Оршанского района, из-за высокого содержания паров этого металла в воздухе пришлось отселить многодетную семью с шестью детьми, они в больнице.



Ртуть в трех сигаретах из одной пачки 21 февраля обнаружила 32-летняя безработная. В 17:30 она позвонила в МЧС и сообщила об опасной находке. К ней прибыли спасатели, которые поместили сигареты и ртуть в стеклянный сосуд и изъяли. Как сообщали «ННВ», пробы воздуха в доме женщины не показали превышения допустимой концентрации паров ртути в воздухе.

Однако, когда в ходе следственных мероприятий обследовали дом знакомой этой женщины, то концентрация паров ртути в помещении превышала допустимые нормы в 150 раз. При этом сам жидкий метал обнаружен не был.

В жилище, где обнаружены пары ртути, проживает многодетная семья с шестью детьми возрасте от 5 до 19 лет. После обследования дома мать и всех детей направили для обследования в больницу. Супруг женщины будет жить в принадлежащем ему доме, расположенном по соседству.

Расследованием инцидента с обнаружением ртути в сигаретах занимается следственно-оперативная группа, об этом «ННВ» сообщили в МЧС.