Мужчина погиб на охоте в Городокском районе

Іван Дзедушкін • 22/2/20 14:50 • Здарэнні

21 февраля во время охоты в лесу, расположенном в Городокском районе, погиб 37-летний мужчина.



На место, где погиб охотник, выезжала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. Сейчас они допрашивают свидетелей. Также назначен ряд экспертиз, в том числе — судебно-медицинская.

По факту гибели охотника Городокский РОСК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 УК — причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК.