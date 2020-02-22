Синоптики предсказали очень сильный ветер в субботу по всей Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 22/2/20 0:11 • Экалогія

Из-за угрозы сильного ветра на субботу, 22 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.



На большей территории страны в этот день ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. По шкале Бофорта сила такого ветра оценивается в 8 баллов, и он считается очень крепким. Такой ветер способен ломать сучья деревьев, поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Ветреная погода может сохраниться и в воскресенье, 23 февраля.