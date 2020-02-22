В Витебске благоустраивают парк 1000-летия возле Ледового дворца. Что там изменилось?

Ігар Мацьвееў • 22/2/20 16:40 • Падзеі

В Витебске возле Ледового дворца идет благоустройство парка 1000-летия. "ННВ" побывали там, чтобы посмотреть, что там изменилось.

От дворца до областной больницы появилась аллея из тротуарной плитки, а также пешеходные и велодорожки. Вдоль них установлены фонари.Есть лавочки, правда, их немного, хорошо, если наберется около двух десятков. Установлены таблички, что ведётся видеонаблюдение.

Появилась аллея Славы в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

В прошлом году весной и осенью в парке посадили деревья.

Пожилой мужчина отмечает: Хоть к 75-летию Победы тут порядок и навели, а то мы тут ходили по грязи. Другой прохожий переживает за водохранилище, говорит, что горожане с набережной выковыривают камни, грузят их в тачку и в машину.

Сейчас работы идут неподалёку от клиники ВГМУ, делается автостоянка и пешеходные дорожки.

Парк становится местом отдыха: здесь можно встретить любителей пробежек, скандинавской ходьбы. Люди прогуливаются целыми семьями. Есть тут и собачники, к которым не все относятся однозначно.

Как сообщают "Витебские вести", в парке должны еще появиться игровые комплексы, беседки, клумбы, фонтан и даже небольшой амфитеатр.