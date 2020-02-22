В Витебске благоустраивают парк 1000-летия возле Ледового дворца. Что там изменилось?
В Витебске возле Ледового дворца идет благоустройство парка 1000-летия. "ННВ" побывали там, чтобы посмотреть, что там изменилось.
От дворца до областной больницы появилась аллея из тротуарной плитки, а также пешеходные и велодорожки. Вдоль них установлены фонари.Есть лавочки, правда, их немного, хорошо, если наберется около двух десятков. Установлены таблички, что ведётся видеонаблюдение.
Появилась аллея Славы в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
В прошлом году весной и осенью в парке посадили деревья.
Пожилой мужчина отмечает: Хоть к 75-летию Победы тут порядок и навели, а то мы тут ходили по грязи. Другой прохожий переживает за водохранилище, говорит, что горожане с набережной выковыривают камни, грузят их в тачку и в машину.
Сейчас работы идут неподалёку от клиники ВГМУ, делается автостоянка и пешеходные дорожки.
Парк становится местом отдыха: здесь можно встретить любителей пробежек, скандинавской ходьбы. Люди прогуливаются целыми семьями. Есть тут и собачники, к которым не все относятся однозначно.
Как сообщают "Витебские вести", в парке должны еще появиться игровые комплексы, беседки, клумбы, фонтан и даже небольшой амфитеатр.
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1 каментар
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22/люты/2020 у 19:23
Конечно каждый скажет что это круто и лучше чем ничего. Но как всегда обидно что делается "на от****ь". Дорожек много добавили (и невероятное чудо, посмотрели там где люди протоптали, а не для красоты геометрической прокладывали. это реально неожиданно и страно, как так получилось) , но почти по все направлениям они очень узкие (в т. ч. на прямой от "весты" до никрополья, которая была там уже 30 лет почти и гораздо шире!!!) 1.5 метра. Этого достаточно только для 2х человек, а сейчас очень популярен велосипед. и получается по множеству направлений остается конфликт пешего-велосипедиста (особенно если опережать сзади, особенно пары с колясками).
Да чиновники могут гордиться и отчитаются с радостью о проделанной работе, но она как обычно половинная, не продумано ничего (и да уголок вокруг ледового с указателем велодорожки, ну это просто смешное издевательство, а ведь отчитаться хватит). Про то что все это скоро провалится (особенно асфальт вдоль новооршанской уже весь волнами) не стоит наверное отдельно упоминать, это и так очевидно ..