Выставка безвременно ушедшего талантливого художника Александра Досужева открылась в Витебске

Юрый Шэпелеў • 22/2/20 17:45 • Культура

В Витебском художественном музее состоялось открытие юбилейной выставки "ПЛИП - поверхность - линия - пятно" художника Александра Досужева.



Александр Игоревич Досужев (1945-2014) родился в 1945 году в деревне Пуховичи Минской области. В 1970 году окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института. Учился у знаменитых витебских преподавателей И. Столярова, А. Некрасова, Г. Кликушина. Участник витебского творческого объединения «Квадрат» (1987). Член Белорусского союза художников с 1990 года. Работал в станковой живописи, графике, создавал коллажи, объекты и инсталляции. Автор афиш и плакатов к различным выставкам витебских художников.

После окончания института художник решил остаться и работать в Витебске. Александр Досужев не просто стал "витебским художником", он проникся лучшими идеями и традициями витебской художественной школы, которые стали смыслом и сформировали концепцию всего его творчества. Александр Досужев относился к плеяде мастеров новейшей истории искусства, которая берёт своё начало в 70-х годах ХХ века. Это один из выдающихся художников той волны, которых было принято называть "нонконформистами". Так называли художников, которые отстаивали собственные позиции, своё видение мира, противопоставляя своё искусство общепринятому мнению.

"ПЛИП" - именно так Александр Досужев назвал свою художественную концепцию, что означает "Поверхность-линия-пятно". Почти все персональные выставки художника так и назывались. Наиболее известные выставки художника прошли в Витебске: "ПЛИП.Концептуальный пейзаж" в 1995 году в Центре современного искусства,"ПЛИП Х" в 2005 году тоже в ВЦСИ, "ПЛИП 2010". Геометрия чувств" в 2010 году в Витебском художественном музее.

В организации выставки "ПЛИП - поверхность - линия - пятно" приняли участие известные витебские художники и друзья Александра Досужева: Александр Малей и Николай Дундин, а также Витебский художественный музей, Витебский центр современного искусства. В экспозиции представлены работы из собрания УК " Витебский областной краеведческий музей", ВЦСИ и частных коллекций.

Работы Александра Досужева находятся в собраниях ВОКМ, ВЦСИ, частных коллекциях Франции, Швейцарии, Германии, России, Латвии, Израиля, Украины, Беларуси.