Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Оршанском районе, несколько человек в больнице

Іван Дзедушкін • 23/2/20 10:44 • Здарэнні

При обгоне 20-летний водитель «Volkswagen Passat» выехал на встречку и врезался в другой автомобиль. Несколько человек попали в больницу, двух девушек извлекали спасатели.



ДТП произошло в 17:50 на 6-м километре автодороги «Орша-Дубровно» неподалеку от деревни Стаховка Оршанского района. При манёвре обгона «Volkswagen» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Renault Megane», за рулем которого был 67-летний пенсионер.

В поврежденных легковушках оказались заблокированными две женщины: 18-летняя в «Volkswagen» и 40-летняя в «Renault», их доставали спасатели при помощи специнструмента. Также травмы получил 63-летний пассажир «Renault», который выбрался самостоятельно.

Пострадавших доставили в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.