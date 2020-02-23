Пенсионерка погибла в результате наезда легковушкой на улице Воинов-Интернационалистов. Она шла на красный

Іван Дзедушкін • 23/2/20 21:36 • Здарэнні

23 февраля в Витебске насмерть сбили 64-летнюю пенсионерку, ДТП произошло в районе ТЦ «Green» на улице Воинов-Интернационалистов.



Около 19:00 29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», проезжая возле дома №18, совершил наезд на переходившую улицу на запрещающий сигнал светофора 64-летнюю пенсионерку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая жительница Витебска получила серьезные травмы и погибла на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.