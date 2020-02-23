Труп пенсионера обнаружили в ручье неподалеку от фермы в Шумилинском районе. Что с ним случилось?

Іван Дзедушкін • 23/2/20 19:59 • Здарэнні

Труп мужчины в ручье, протекающим возле фермы в деревне Чернецкое Шумилинского района, обнаружили 19 февраля местные жители.



В 16:00 один из сельчан позвонил в милицию и сообщил о жуткой находке, которую сделал по дороге на МТФ. По информации, которую приводит районная газета «Герой працы» со ссылкой на председателя районного организации ОСВОД Александра Шарафутдинова, обнаруженный человек утонул. Это 67-летний житель деревни, накануне инцидента сельчане видели его пьяным.