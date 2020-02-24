Из-за прорыва трубопровода несколько домов в Витебске оставались без воды
Утром 23 февраля в Витебске произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №47 на проспекте Фрунзе.
В результате прорыва трубопровода диаметром 100 миллиметров без холодного и горячего водоснабжения оставались четыре многоквартирных жилых дома. Примерно через восемь часов аварию удалось ликвидировать и полностью восстановить водоснабжение потребителей, сообщается пресс-службой МЧС.
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