Из-за прорыва трубопровода несколько домов в Витебске оставались без воды

ННВ • 24/2/20 16:55 • Здарэнні

Утром 23 февраля в Витебске произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №47 на проспекте Фрунзе.



В результате прорыва трубопровода диаметром 100 миллиметров без холодного и горячего водоснабжения оставались четыре многоквартирных жилых дома. Примерно через восемь часов аварию удалось ликвидировать и полностью восстановить водоснабжение потребителей, сообщается пресс-службой МЧС.