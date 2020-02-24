КГК проведет еще одну линию по проблеме снижения зарплат бюджетников

ННВ • 24/2/20 16:09 • Эканоміка

25 февраля пройдет еще одна прямая телефонная линия на тему начисления зарплат в бюджетной сфере, на этот раз ее проводит центральный Комитет госконтроля.



Напомним, что в Витебской области «горячая линия» поэтому же вопросу прошла 13 февраля, ее проводил КГК Витебской области. Пока что результаты этого мероприятия не известны.

Теперь пожаловаться на снижение зарплаты могут бюджетники всей страны. Сообщать можно о фактах снижения зарплаты за январь текущего года, по сравнению с полученной в предыдущие месяцы.

Специалисты ведомства должны проанализировать каждое обращение и дать объективную оценку изложенным фактам, сообщает пресс-служба КГК.

Обращаться на прямую телефонную линию можно с 14:00 до 17:00 по номеру 8 (017) 327 20 15.

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