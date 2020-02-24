Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске

Сяржук Серабро • 24/2/20 14:28 • Экалогія

В ходе ремонтных работ в школе №27 на Ленинградской улице спилили не менее пяти лип, часть деревьев пока остались, но с обрезанными кронами. Возможно. Такая участь ждет и вторую часть аллеи.



Липы возле этой школы высажены в два ряда по краю двора, проходящего вдоль Ленинградской улицы, образую узкую аллею. Таким образом в советское время, очевидно, хотели снизить вредное влияние на детей шума и выхлопных газов от проезжающего по этой дороге автомобильного транспорта. Судя по толщине деревьев и количеству годовых колец на срезах, липы были высажены несколько десятков лет назад, но уже после второй мировой войны.

Сейчас от лесорубов наиболее пострадало правое крыло аллеи, находящееся со стороны костела святой Варвары. В линии ближней забору срублены практически все деревья, остался обрезок только одного. Во второй линии сохранились четыре обрезанных ствола, но непонятно – подготовка это к их удалению, либо такая «санитарная» обрезка».

Тендер по выбору генподрядчика для капитального ремонта и модернизации средней школы №27 был объявлен в октябре прошлого года. Его выиграло производственное ремонтно-строительное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Дельта» с ценой в 2 492 158 рублей. О проведении общественного обсуждения вопроса об удалении нескольких объектов растительного мира «ННВ» не известно.