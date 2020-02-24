Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске

• 24/2/20 14:28 • Экалогія

В ходе ремонтных работ в школе №27 на Ленинградской улице спилили не менее пяти лип, часть деревьев пока остались, но с обрезанными кронами. Возможно. Такая участь ждет и вторую часть аллеи.
Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Липы возле этой школы высажены в два ряда по краю двора, проходящего вдоль Ленинградской улицы, образую узкую аллею. Таким образом в советское время, очевидно, хотели снизить вредное влияние на детей шума и выхлопных газов от проезжающего по этой дороге автомобильного транспорта. Судя по толщине деревьев и количеству годовых колец на срезах, липы были высажены несколько десятков лет назад, но уже после второй мировой войны.

Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сейчас от лесорубов наиболее пострадало правое крыло аллеи, находящееся со стороны костела святой Варвары. В линии ближней забору срублены практически все деревья, остался обрезок только одного. Во второй линии сохранились четыре обрезанных ствола, но непонятно – подготовка это к их удалению, либо такая «санитарная» обрезка».

Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Так выглядит пока уцелевшее крыло липовой аллеи у школы №27 на Ленинградской улице. Фото Сергея Серебро

Тендер по выбору генподрядчика для капитального ремонта и модернизации средней школы №27 был объявлен в октябре прошлого года. Его выиграло производственное ремонтно-строительное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Дельта» с ценой в 2 492 158 рублей. О проведении общественного обсуждения вопроса об удалении нескольких объектов растительного мира «ННВ» не известно.

Панорама работ у школы №27 на Ленинградской улице. Фото Сергея Серебро

Срубили часть липовой аллеи у школы №27 в Витебске

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