Умер в больнице пассажир одной из легковушек, столкнувшихся в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 24/2/20 17:10 • Здарэнні

Ночью в больнице скончался пассажир, пострадавший в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Оршанском районе.



ДТП произошло вечером 22 февраля неподалеку от деревни Стаховка: при обгоне «Volkswagen Passat» выехал на встречку и столкнулся с ехавшим навстречу «Renault Megane», за рулем которого был 67-летний пенсионер.

По данным ГАИ в этом дорожно-транспортном происшествии пострадали 18-летняя пассажирка «Volkswagen», а также 40-летняя пассажирка и 63-летний пассажир. Их доставили в больницу в Орше. Спасатели уточняют, что женщину и девушку пришлось извлекать из поврежденных авто при помощи специнструмента, при этом последняя была без сознания. Кто из этих троих человек умер в больнице правоохранители не уточняют.