В Витебске появилась возможность оплачивать проезд со смартфона. Как ей воспользоваться?

• 24/2/20 19:43 • Турызм

С 25 февраля в Витебске начинает действовать система оплаты проезда в общественном транспорте со смартфона при помощи QR-кода.
Баннер системы «Оплати» на троллейбусе №12 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Сделать это возможно при помощи приложения «Оплати», которое можно установить на смартфон под управлением Android или iOs. После установки приложения и регистрации в нем с помощью личного номера из паспорта, необходимо будет пополнить кошелек с банковской карты или другим способом.

Интерфейс программы «Оплати»

После этого можно будет оплачивать проезд, просто просканировав QR-код в салоне общественного транспорта. Пока эта функция реализована только в троллейбусах маршрута №12, сообщает сайт филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска». Необходимые коды размещены слева от дверей при входе.

QR-код в салоне троллейбуса №12 в Витебске. Фото Сергея Серебро

В Витебске этот проект реализуется компаниями «LWO» и «Белинвестбанк».

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