В Витебске появилась возможность оплачивать проезд со смартфона. Как ей воспользоваться?

Сяржук Серабро • 24/2/20 19:43 • Турызм

С 25 февраля в Витебске начинает действовать система оплаты проезда в общественном транспорте со смартфона при помощи QR-кода.



Сделать это возможно при помощи приложения «Оплати», которое можно установить на смартфон под управлением Android или iOs. После установки приложения и регистрации в нем с помощью личного номера из паспорта, необходимо будет пополнить кошелек с банковской карты или другим способом.

После этого можно будет оплачивать проезд, просто просканировав QR-код в салоне общественного транспорта. Пока эта функция реализована только в троллейбусах маршрута №12, сообщает сайт филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска». Необходимые коды размещены слева от дверей при входе.

В Витебске этот проект реализуется компаниями «LWO» и «Белинвестбанк».