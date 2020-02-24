Витебская афиша с 24.2.2020 по 1.3.2020 года

Ульяна Церашкова • 24/2/20 13:17 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

24.02–26.02

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (15:15, 19:10; 13:50). Цена: 6,30–7,10.

"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (13:20; 10:05, 12:00, 19:45). Цена: 5,70–6,60.

"Калашников". Биография, исторический, Россия, 12+ (15:45, 17:45). Цена: 5,70–6,60.

"Пушистые мошенники". Анимация, Германия, 6+ (9:45). Цена: 5,70–6,60.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+ (21:10). Цена: 5,70–6,60.

"Сонник в кино". Анимация, комедия, приключения, экшн, фэнтези, Канада, США, Япония, 6+ (11:25, 17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант". Анимация, семейный, Норвегия, 6+ (8:35). Цена: 5,70–6,60.

"Скандал". Драма, триллер Канада, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

27.02–4.03

"Яга. Кошмар тёмного леса". Ужасы, Россия, 16+ (19:20, 15:10). Цена: 5,70–6,60.

"Просто помиловать". Драма, США, 16+ (21:00). Цена: 6,30–7,10.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (15:25 – кроме 27.02; 11:10,13:10 – только 27.02). Цена: 6,30–7,10.

"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (9:15). Цена: 5,70–6,60.

"Калашников". Биография, исторический, Россия, 12+ (15:25 – только 27.02; 13:10 – кроме 27.02). Цена: 5,70–6,60.

"Пушистые мошенники". Анимация, Германия, 6+ (10:10). Цена: 5,70–6,60.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+ (21:10). Цена: 5,70–5,50.

"Сонник в кино". Анимация, комедия, приключения, экшн, фэнтези, Канада, США, Япония, 6+ (13:30, 17:25). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,00, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (работает бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

24.02–26.02

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (12:55, 14:50, 21:40). Цена: 6,30–7,10.

"Калашников". Биография, исторический, Россия, 12+ (15:20, 19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Пушистые мошенники". Анимация, Германия, 6+ (8:10, 9:45 – кроме 22.02). Цена: 5,70–6,60.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+ (16:45, 19:10). Цена: 5,70–6,60.

"Сонник в кино". Анимация, комедия, приключения, экшн, фэнтези, Канада, США, Япония, 6+ (11:30 – кроме 22.02; 13:25; 9:25). Цена: 5,70–6,60.

"Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант". Анимация, семейный, Норвегия, 6+ (11:20). Цена: 5,70–6,60.

"Цвет из иных миров". Ужасы, фантастика, Португалия, США, 18+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (17:20). Цена: 4,70–5,50.

27.02–4.03

4.03 (19:10) Спектакль в записи «Один слуга, два господина», Великобритания, 16+. Язык английский, русские субтитры. Цена: 14,00–15,00.

"Яга. Кошмар тёмного леса". Ужасы, Россия, 16+ (17:50, 21:0 – кроме 04.03). Цена: 5,70–6,60.

"На Луне". Приключения, триллер, Россия, 16+ (21:50, 21:40 – кроме 4.03). Цена: 5,70–6,60.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Комедия, семейный, фэнтези, 3D, США, 12+ (9:00, 12:40, 14:40). Цена: 6,30–7,10.

"Калашников". Биография, исторический, Россия, 12+ (14:00). Цена: 5,70–6,60.

"Пушистые мошенники". Анимация, Германия, 6+ (8:45, 10:25; 11:00 – кроме 1.03). Цена: 5,70–6,60.

«Лед 2». Мелодрама, спорт, Россия, 6+ (16:40, 19:10 – кроме 4.03). Цена: 5,70–6,60.

"Сонник в кино". Анимация, комедия, приключения, экшн, фэнтези, Канада, США, Япония, 6+ (12:05, 15:55). Цена: 4,70–5,50.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:40). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,00. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+.

"Один вдох". Драма, спорт, биография, Россия, 12+.

"Остров фантазий". Триллер, США, 16+.

" Человек-невидимка". Триллер, ужасы, фантастика, боевик, драма, Австралия, США, 18+.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

27.02 (19:00) Леонид Кожарский. 30 лет на сцене. Сольный концерт.

1.03, 14.03 (11:00) Музыкально-театрализованная программа «Путешествие витаминки».

4.03 (19:00) Музыкальная гостиная Татьяны Старченко. «С любовью, к женщине!».

12.03 (18:30) Московская оперетта. «Здравствуйте, я ваша тетя!».

14.03 (15:00) Музыкальные встречи для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». «Беременность на стиле».

15.03 (11:00) Мюзикл для детей «Истории кота Филофея».

17.03 (19:00) Концерт органной музыки. Профессор музыкального университета имени Ф. Шопена Михал Маркушевский (Польша).

17.03 (19:00) Концерт джазовой музыки. «Большой весенний jazz-концерт». Вокальный секстет The quintessence (Грузия).

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

1.03 (16:00) «И снова здравствуйте!», 55+. Музыкально-развлекательная программа.

29.02 (18:00) «Подарю тебе...». Концерт-шоу Глеба Лапицкого.

6.03 (20:00) Жека. «Чартер на любовь».

7.03 (19:00) Симфонический оркестр Concord orchestra.

7.03 (19:00) Лариса Рубальская. «Все сначала».

12.03 (19:00) Хиты группы Creedence clearwater revived.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

25.02 (19:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

26.02 (19:00) «Мещанская свадьба”. Гастроли Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. Комедия.

27.02 (19:00) Бертольд Брехт. «Дорогое сокровище». Гастроли Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. Комедия.

28.02 (19:00) «Ты мне сказал «люблю» – и верить я готова». Музычна-паэтычны вечар.

29.02 (12:00) Тр'ям! Вітаю!» Казачка для самых маленькіх.

29.02 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

1.03 (18:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

29.02 (11:00) «Умка». Кранальная гісторыя.

1.03 (11:00) «Марозка». Казка.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў ВАКМ).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«О подарках и дарах». Выставка предметов, подаренных музею (до 1.03).

Выставка живых экзотических бабочек (до 29.03).

«Берега». Выставка Феликса Гумена.

«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Первоцвет». Выставка живописи женщин-художниц.

«Сурен Мирзоян и сыновья». Живопись, металл, ДПИ.

Арт-проект Александра Малея.

Юбилейная выставка. Живопись. А. Досужев. К 75-летию со дня рождения художника. Из фондов ВОКМ, ВЦСИ и частных коллекций.

«Формат». Художественный проект Витебской областной организации БСХ. К 100-летию творческого объединения «УНОВИС».

Арт-проект Галины Васильевой "Constructio 2020".

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка Д. Якерсона.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Скульптура Дмитрия Василевского.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выстава мастакоў Славакіі “Сібірская гарачка”.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Памяти Маргариты Сайфугалиевой». Выставка живописи к 85-летию со дня рождения художницы (до 28.02).

29.02–1.03 (11:00–15:00) «Золотая Масленица».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

29.02 (18:00) Квартирник "В кругу друзей".

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

"С высоты птичьего полета". Фотовыставка Дмитрия Осипова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тел. 26-29-40, 26-29-58, 26-29-17

"Саламяны цуд". Выставка народного мастера по соломоплетению Тересы Худяковой (до 13.03).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

29.02–1.03 (11:00–16:00) Аладны фэст. Масленіца.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

28.02 (19:00) Naviband.

25.02, 26.02, 27.02 (20:00) Кинопоказы.

Арт-пространство VZAP

ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

26.02 (18:00) Мастер-класс «Современная женщина. Как быть ресурсной».