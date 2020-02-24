Злосчастный ключ вернулся в пасть скульптурной рыбки в Витебске. Надолго?

Сяржук Серабро • 24/2/20 20:49 • Здарэнні

В Витебске восстановили установленную в устье Витьбы скульптуру «Рыбка», которую в очередной раз повредили вандалы в начале февраля.



Тогда ключ изогнули, и в результате откололась его часть с надписью «Витебск», а точнее — все буквы кроме «В». Повреждения заметил витебский фотограф Юрий Шепелев. В минувшую пятницу он сообщил «ННВ», что у рыбки появился новый ключ.

Это уже третий случай повреждения скульптурной композиции «Рыбка». Правда, на этот раз отреставрировали ее достаточно быстро. Возможно, коммунальные службы заранее заготовили запасные части к статуе, которым в наибольшей степени грозит воздействие вандалов.