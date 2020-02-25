Оплата по QR-коду появилась и в автобусах. Узнайте, на каком маршруте в Витебске можно рассчитаться за поездку со смартфона

Сяржук Серабро • 25/2/20 15:15 • Падзеі

Возможность рассчитываться за проезд с помощью гаджетов появилась и в городских автобусах Витебска.



Как сообщали «ННВ» с 25 февраля в троллейбусе маршрута №12, который курсирует между витебским вокзалом и микрорайоном Билево, можно оплатить поезду, просканировав специальный QR-код, наклейки с ним находятся у дверей. Такая же возможность появилась в автобусе маршрута №45, который ходит от «Витебскречтранса» до того же Билево об этом сообщается на сайте автобусного парка.

Напомним, что для оплаты по QR-коду необходимо установить на свой смартфон приложение «Оплати», которое доступно и для Android, и для iOs, а также полнить деньгами электронный кошелек приложения, с которого будет производиться оплата проезда.

После оплаты на смартфоне должен появиться электронный билет, который кондуктор или контролер сможет проверить по QR-коду. При этом разработчики системы уверяют, что сервис предусматривает защиту от «зайцев» — электронный билет нельзя использовать повторно или переслать его на другой смартфон.