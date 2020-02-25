Свидетель Иеговы из России арестован в Беларуси, на родине он внесен в списки экстремистов

Сяржук Серабро • 25/2/20 21:57 • Рэлігія

36-летний россиянин Николая Махаличева, который является свидетелем Иеговы, был задержан 21 февраля, судя по всему в Городокском районе.



На территории Беларуси уроженца Череповца Махаличева остановили милиционеры. При проверке документов, они заявили, что мужчина объявлено в международный розыск Россией. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания в Городке.

«ННВ» не удалось обнаружить Николая Махаличева ни в списках разыскиваемых персон Интерпола, ни в базе данных «Розыск» МВД РФ. Однако его имя включено в российский перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В России деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и всех ее региональных отделений Верховным Судом Российской Федерации была признана экстремистской. В тоже время в Беларуси эта конфессия действует свободно наравне со всеми остальными. Например, в Витебской области по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 5 общин иеговистов. В 2011 году «ННВ» писали о слете свидетелей Иеговы, который проходил в областном центре и собрал несколько сот верующих. В организации иеговистов в России судя по информации ряда сайтов, Махаличев был так называемым специальным пионером — возвещателем, проповедующим не менее 160 часов в месяц и находящимся на содержании общины, а также старейшиной.

24 февраля по постановлению заместителя прокурора Городокского района младшего советника юстиции Артема Заикина Николай Махаличев был заключен под стражу и его перевели в СИЗО в Витебске.

Сейчас, очевидно, властям Беларуси предстоит нелегкая задача — решить, выдавать ли Махаличева в Россию. С одной стороны конфессия свидетелй Иеговы в нашей стране действует законно, но с другой стороны россиянина на родине обвиняют в экстремизме.

С учетом возможности выдачи в Россию, Николай Махаличев подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Он считает незаконным помещении под стражу в Беларуси и собирается обжаловать его в суде, утверждает сайт российских свидетелей Иеговы.