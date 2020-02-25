Торговавших наркотиками таксистов задержали в Новополоцке
Двух таксистов задержали в Новополоцке, их подозревают в незаконном обороте наркотических средств.
Водители такси были задержаны сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Новополоцкого ГОВД в подъезде одного из домов на улице Еронько.
На месте задержания сотрудники милиции в ходе осмотра нашли некое вещество весом 1,95 грамма. Позже эксперты установили, что он является особо опасным наркотическим веществом – «Альфа-PVP».
В отношении 33-летнего и 34-летнего новополочан Следственный комитет возбудил уголовное дело, оба таксиста задержаны. Сейчас правоохранительные органы пытаются выйти на канал, через который водителям поставлялись наркотики, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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