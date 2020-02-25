Витебский горисполком приглашает инвесторов для строительства магазинов в Тулово

ННВ • 25/2/20 13:41 • Эканоміка

Управление торговли Витебского горисполкома приглашает инвесторов для строительства торговых объектов в микрорайоне «Тулово».



Такое приглашение появилось на сайте горисполкома в связи жалобами жителей микрорайона на отсутствия магазинов шаговой доступности. В нем Витебский городской исполнительный комитет информирует, что Градостроительным проектом детального планирования «Детальный план усадебной застройки «Тулово» в г. Витебске» предусмотрены свободные земельные участки под строительство торговых объектов.

Инвесторам, в случае их заинтересованности в строительстве магазина в этом районе, предлагают письменно обратиться в Витебский городской исполнительный комитет.