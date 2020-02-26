Две легковушки столкнулись на проспекте Фрунзе. Из-за ДТП в Витебске было прервано движение троллейбусов по ряду маршрутов
Вечером 25 февраля в Витебске на проспекте Фрунзе в районе медуниверситета произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое создало помехи для общественного транспорта.
Около 19:00 в районе дома №14 45-летняя водитель автомобиля «Citroen» при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «SEAT», за рулем которого был 33-летний водитель.
В результате столкновения автомобилей, водитель «SEAT» получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Из-за этого дорожно-транспортного происшествия в Витебске было прервано движение троллейбусов по маршрутам, проходящим по проспекту Фрунзе.
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