Две легковушки столкнулись на проспекте Фрунзе. Из-за ДТП в Витебске было прервано движение троллейбусов по ряду маршрутов

Іван Дзедушкін • 26/2/20 0:32 • Здарэнні

Вечером 25 февраля в Витебске на проспекте Фрунзе в районе медуниверситета произошло столкновение двух легковых автомобилей, которое создало помехи для общественного транспорта.



Около 19:00 в районе дома №14 45-летняя водитель автомобиля «Citroen» при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «SEAT», за рулем которого был 33-летний водитель.

В результате столкновения автомобилей, водитель «SEAT» получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Из-за этого дорожно-транспортного происшествия в Витебске было прервано движение троллейбусов по маршрутам, проходящим по проспекту Фрунзе.